По словам главы ВПП ООН, около 30 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт из Украины, не могут быть отправлены из-за войны.

По данным ООН, в Мариуполе более 100 000 мирных жителей страдают от недостатка пищи и воды.

Как сообщает Голос Америки, об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли.

По данным ООН, в Мариуполе более 100 000 мирных жителей страдают от недостатка пищи, воды и отсутствия отопления. Российские силы, контролирующие доступ в город, не допустили представителей ВПП ООН, заявил Бисли. "Это катастрофическая ситуация: люди умирают от голода", - сказал он.

Директор продовольственной программы также предупредил о том, что глобальная нехватка продовольствия, обусловленная войной, может вызвать массовую миграцию, что превосходит времена Второй мировой войны".

Так, половина зерна, которое ВПП закупает для распространения по всему миру, поступало из Украины. По словам Бисли, около 30 миллионов тонн зерна, предназначенного на экспорт, не могут быть отправлены из-за войны. Он предупредил, что украинские фермеры, которые имеют возможность сеять, могут столкнуться с тем, что их урожай сгниет на полях, если война затянется и не будет возможности собрать и отгрузить его.

По его словам, проблемы с доставкой заставили ВПП вдвое сократить рационы для миллионов людей, многие из которых находятся в Африке, и, возможно, потребуется еще больше сокращений. "Люди будут умирать от голода", - добавил он.

Гуманитарный кризис в Украине, вероятно, только усугубится в связи с вероятными новыми атаками со стороны России, говорят в ООН.

Напомним, по данным ООН, закрытие украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

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