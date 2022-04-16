По словам президента, доверия к переговорщикам касательно города больше нет.

Спасти Мариуполь позволят оперативные поставки мощного вооружения и действенные переговоры. А военные, которые защищают город, — это гроза для врагов.

Такие заявления сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Украинская правда". Он рассказал о ситуации в Мариуполе, связи с военными в осаде и шагах, которые позволят спасти город.

"Ситуация очень сложная. Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам относительно Мариуполя, если честно, нет. Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась", — сообщил Зеленский.

Президент также рассказал, что власти постоянно поддерживают связь с украинскими бойцами, которые занимают позиции на заводе "Азовсталь". Разговоры идут "на разных уровнях". По словам Зеленского, "азовцы" — это герои, и они вольны предпринимать "определенные шаги". Что именно здесь подразумевалось, президент не уточнил.

"Они [защитники Мариуполя] знают, что выполняют самую мощную миссию на сегодняшний день. Так враг их опасается, что количество врага превышает в шесть раз. Несколько кругов блокировки Мариуполя есть", — продолжил Зеленский.

Спасти Мариуполь, по мнению президента, могут быстрые поставки вооружения и действенные переговоры. Режим прекращения огня очень нужен, чтобы забрать раненых, но это зависит от желания России.

"Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли они сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск (трагедия 2014 года под названием "иловайский котел" — УНИАН)", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее на этой неделе "Азов" и 36 ОБрМП соединили свои силы в Мариуполе. Они провели рискованную и опасную операцию, которая увенчалась успехом.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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