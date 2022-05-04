В ОРДЛО оккупанты наоборот отказываются от "праздника", в том числе имитации "военного парада".

"Куратор" ОРДЛО, первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко прибыл в разрушенный Мариуполь заниматься организацией 9 мая.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая", - пишет пресс-служба ГУР.

Указывается, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей рашисти наоборот отказываются от "праздника", в том числе имитации "военного парада".

Сейчас в ОРДЛО не проводится подготовительных работ по этим вопросам.

"Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств". С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся российских боеприпасов", - сообщает ГУР.

Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами.

Для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал рашисткий пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.

По мнению чиновников США и Запада, Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая, что позволит полноценно мобилизовать российские резервные силы во время их попытки завоевать восточную и южную Украину.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай спрогнозировал усиление обстрелов региона со стороны русских войск в тот день.

На праздничный парад в Москве не будет ни одного иностранного лидера, даже друга Путина, белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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