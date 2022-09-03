Соответствующий "официальный" курс с понедельника установит "правительство" "ЛНР".

В Луганской области оккупанты искусственно занизили курс гривны почти в два раза.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Еще несколько месяцев назад за 100 гривень на оккупированной территории Луганщины можно было получить 250 рублей. Позже менялы предлагали 170 рублей, а если сбережений у вас побольше – то даже 180. С понедельника "правительство" "ЛНР" установит "официальный" курс 1,25, что вдвое меньше первоначального", - отметил он. Видео дня

По словам Гайдая, таким образом россияне хотят сломить людей в устойчивости гривны и прочности Украины.

"Показать, что гривна уже якобы ничего не стоит - то есть, почти как и рубль. Фактически страдают люди, у которых остались гривневые сбережения или кому продолжают поступать социальные и пенсионные выплаты. В подавляющем большинстве это пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные. Грабят именно их. Им уже полгода обещают "конкурентоспособный уровень социальных гарантий" и в то же время находят причины отказать в оформлении пенсии", - рассказал председатель ОВА.

Он добавил, с оккупированной территории стало труднее эвакуироваться без собственного транспорта, ведь из-за снижения курса перевозчики автоматически повышают стоимость проезда.

"Не говоря уже о продуктовых магазинах, где ценники и до этого были почти космическими. Населению пообещали "все блага русского мира", которые искусственно превратили в попытку выжить. Это если ты обычный человек. Если бизнесмен, работник финучреждения или предатель присяги, то выжить можно – за счет других", - добавил Гайдай.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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