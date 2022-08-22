С 1 сентября оккупанты хотят начать в "ЛНР" проведение "всеобщей мобилизации".

На Луганщину прибыл личный состав Росгвардии для поиска и задержания дезертиров из числа российских оккупантов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупированный Должанск (ранее – Свердловск) Луганской области прибыл личный состав Росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий. А именно: проведение проверок документов населения, проверок транспортных средств и прочее. Эти меры направлены на поиск и задержание дезертиров из числа военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ", - сказано в сообщении.

В разведке отмечают, что росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным администрациям.

"В частности, известно, что они на общих основаниях провели обыск главы оккупационной администрации Должанская коллаборанта Андрея Сухачева", - говорится в заявлении.

Также ГУР сообщает, что во временно оккупированном городе Сватово состоялась радиотрансляция выступления так называемого "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который сказал, что в "ЛНР" пытаются провести "всеобщую мобилизацию" и проводят поиск рашистів-дезертиров. При этом отмечается, что им было объявлено о начале "всеобщей мобилизации" на территории "ЛНР".

По словам Пасечника, она будет проходить в два этапа:

мобилизация населения, которое получила паспорта "ЛНР" и РФ, а также соответствует конкретным военно-учетным специальностям;

остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.

Оккупантами анонсировано, что мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября, а о сроках окончания кампании – не сообщается.

Как ранее сообщал УНИАН, на Херсонщине оккупанты ищут дезертиров по деревням.

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