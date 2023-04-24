Хотя оккупанты и не говорят, что именно сдетонировало, инцидент, очевидно, связан с минированием берега на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Житель оккупированной Алушты погиб, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи берега.

Как сообщает Телеграм-канал "База", инцидент произошел вечером 23 апреля. Взрыв на берегу услышали местные жители.

По данным канала, прибывшие на место оперативники обнаружили тело погибшего мужчины - 45-летнего Андрея Дюдина. Он лежал в прибрежной полосе, примерно в 15 метрах от моря. Причиной смерти стал взрыв пока что не установленное взрывное устройство.

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Оккупанты минируют берег в Крыму

В Крыму с каждым днем становится все более тревожно. Сообщалось, что россияне продают свою недвижимость и уезжают из Крыма. Кроме того, оккупанты строят линии обороны, роют окопы на пляжах и минируют берег.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. Он уверен, что весной ВСУ зайдут на полуостров.

Сегодня Буданов заявил, что Запад Вооруженных сил Украины в Крым вызовет болезненную реакцию у правящей элиты России. Вместе с тем, ядерного удара не будет.

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