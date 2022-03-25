На фоне милитаризации Крыма усиливаются репрессии против крымских татар.

К границам с материковой Украиной со стороны Крыма свозят российскую военную технику, что может означать очередную атаку.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального марафона.

Кроме того, по его словам, крымчане отмечают существенный рост количества объявлений продажи недвижимости, в частности в домах, которые были отстроены во времена оккупации, в которые поселили представителей карательных структур российской оккупационной власти.

"И из этого мы делаем вывод, что среди них усиливается осознание того, что им нужно выезжать из Крыма, покидать Крым, что туда придет украинская власть", - сказал Чубаров.

На фоне милитаризации Крыма усиливаются репрессии против крымских татар.

"Вчера был арестован Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, до того был арестован ветеран крымскотатарского движения Абдурашид Джапаров. В Ростове-на-Дону на территории самой России в военном суде, потому что только там судят крымских татар, как террористов, как экстремистов, там на днях были суды, где семь наших людей получили сроки от 13 до 19 лет заключения. Оккупационная власть в Крыму усиливает преследование, думаю это как превентивная мера, чтобы люди не выходили на площади", - сказал Чубаров.

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