Украинские воины в очередной раз показали класс в наземных операциях.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. Уже месяц воины ВСУ ежедневно радуют свой народ локальными победами. Например, ранее сегодня украинские бойцы потопили десантный корабль "Орск" возле Бердянска. А недавно об очередном поражении врага сообщили с Черниговщины. ВСУ смогли уничтожить четыре единицы техники и заставить противников панически убегать.

О новой победе сообщило оперативное командование "Север" на своей официальной странице на Facebook: "Силы сопротивления Северщины продолжают отчитываться о результатах своей работы! Итак, сегодня где-то в лесах Черниговщины "потерялись" не менее 2 "Тигров", танк и "КамАЗ" орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не добегут. Верьте в своих защитников!"

На фото, которые опубликовало оперативное командование "Север" можно увидеть последствия удара ВСУ. Снимки демонстрируют разрушенную технику оккупантов, оставленную прямо посреди дороги.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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