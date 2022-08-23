Наемникам обещают надбавки и зарплаты более 3 тысячи долларов.

Российская Федерация продолжает формировать так называемые добровольческие отряды. Наемникам обещают надбавки и зарплаты более 3 тысячи долларов.

Об этом сообщили аналитики Институт изучения войны.

Согласно данным ISW, российские оккупанты в Запорожской области замаскированно провозгласили независимость региона. При этом они выдают украинцев, въезжающих в оккупированный регион, за искателей убежища.

Кроме того, сообщается, что войска РФ совершили локализованные боевые атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма. Оккупанты продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута. Помимо этого, захватчики продолжали попытки продвижения с северной и западной окраин Донецка и нанесли удары к юго-западу от Донецка.

Также российские войска добились незначительных успехов на направлении Николаев-Херсон.

В то же время в России продолжили формировать так называемые добровольческие отряды и вербовать добровольцев в российские спецслужбы. Только в Приморском крае 22 августа объявили о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона "Арсеньевский". Их главная задача - эвакуации поврежденной военной техники, ее ремонт и возвращении на передовую.

По состоянию на 22 августа в батальон уже вступили 140 из 280 запланированных добровольцев. Новобранцам в возрасте от 18 до 60 лет предложили одноразовую надбавку за вступление в армию в размере 300 тысяч рублей и месячную зарплату в размере 200 тысяч рублей.

Как ранее сообщал УНИАН, российские контрактники пытаются уволиться, чтобы больше не воевать против Украины. Матери оккупантов требуют их возвращения домой или улучшения условий их "службы".

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