Российская Федерация продолжает формировать так называемые добровольческие отряды. Наемникам обещают надбавки и зарплаты более 3 тысячи долларов.
Об этом сообщили аналитики Институт изучения войны.
Согласно данным ISW, российские оккупанты в Запорожской области замаскированно провозгласили независимость региона. При этом они выдают украинцев, въезжающих в оккупированный регион, за искателей убежища.
Кроме того, сообщается, что войска РФ совершили локализованные боевые атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма. Оккупанты продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута. Помимо этого, захватчики продолжали попытки продвижения с северной и западной окраин Донецка и нанесли удары к юго-западу от Донецка.
Также российские войска добились незначительных успехов на направлении Николаев-Херсон.
В то же время в России продолжили формировать так называемые добровольческие отряды и вербовать добровольцев в российские спецслужбы. Только в Приморском крае 22 августа объявили о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона "Арсеньевский". Их главная задача - эвакуации поврежденной военной техники, ее ремонт и возвращении на передовую.
По состоянию на 22 августа в батальон уже вступили 140 из 280 запланированных добровольцев. Новобранцам в возрасте от 18 до 60 лет предложили одноразовую надбавку за вступление в армию в размере 300 тысяч рублей и месячную зарплату в размере 200 тысяч рублей.
Как ранее сообщал УНИАН, российские контрактники пытаются уволиться, чтобы больше не воевать против Украины. Матери оккупантов требуют их возвращения домой или улучшения условий их "службы".