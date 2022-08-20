Такие сообщения свидетельствуют о том, что россиянам быстро необходимо новое "пушечное мясо", ведь у них огромные потери.

Российские оккупанты уже открыто пытаются мобилизовать мариупольцев: люди получают смс-сообщения с предложениями вступить в так называемых "вооруженных сил днр".

Об этом сообщил в телеграмме Мариупольский горсовет.

"Оккупанты начали мобилизовать уже открыто. Мариупольцы получают смс-сообщение с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР". Пожертвовать собственной жизнью предлагают за 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении горсовета.

Такие сообщения свидетельствуют о том, что россиянам быстро необходимо новое "пушечное мясо", ведь у них огромные потери. А жизни людей с оккупированных территорий для них ничего не стоят.

Мариупольский горсовет призывает мариупольцев быть осторожными, беречь свою жизнь и выезжать из города.

Как известно, российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных летом территориях, чтобы прорваться в Бахмут.

Вас также могут заинтересовать новости: