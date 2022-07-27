Таким образом ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов.

Антоновский мост в Херсонской области не разрушен, но из-за нанесенных разрушений передвигаться по нему невозможно.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрим.

"Ночью ВСУ нанесли высокоточные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Мост не разрушен, но из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно. Этим самым ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов. После нашей победы мы обязательно восстановим транспортное сообщение по мосту. Что точно не подлежит восстановлению-фантазии оккупантов и местных коллаборантов о "русском Херсоне", - отметил он.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

Вас также могут заинтересовать новости: