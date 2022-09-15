Всего подтоплены 112 жилых домов и дачных участков Ингулецкого района.

Ночью с 14 на 15 сентября продолжалась ликвидация последствий ударов российскими войсками по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. В настоящее время уровень воды в подтопленых районах начал спадать.

Об этом заявил начальник ВГА Александр Вилкул.

"Ночью проводился большой перечень мероприятий, начиная от от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, чтобы увеличить пропускную способность, заканчивая большими инженерными работами", - объяснил он. Видео дня

На сейчас еще продолжается ликвидация аварии, но поток воды значительно уменьшился, и уровень воды там, где есть подтопления, уже начал спадать, добавил Вилкул.

Всего подтоплены 112 жилых домов и дачных участков Ингулецкого района.

Также Вилкул сообщил об обнаружении еще одного места попадания российской ракеты.

"Найдено еще одно место попадания крылатой ракеты - водогон 600 мм. Серьезная авария, всю ночь работали аварийные бригады. Уже идет ликвидация", - отчитался он.

В пострадавших районах организован подвоз воды.

По уточненным данным Днепропетровской ОВА, удары были нанесены ракетами "Кинжал" и "Искандер". Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу.

Россия нанесла серию ракетных ударов по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Предварительно обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Также местные сообщили о поднятии уровня воды в реке Ингулец. В связи с чем эвакуированы несколько районов города.

По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты, вероятно, хотели повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению в свете недавних сообщений о том, что ВСУ пытаются расширить свой плацдарм через реку в районе Давыдова Брода.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

Всего линия фронта расстянулась на 2500 километров, из них 1200 - активные боевые действия.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинской территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка

В результате контрнаступления на юге защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область. ВСУ вытесняют группировку врага за счет точных ударов по логистическим путям, обеспечивающим снабжения противника боеприпасами и техникой.

В связи с военным поражением под Харьковом россияне уже несколько дней прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. 14 сентября были атакованы гидротехнические сооружения в Днепропетровской области. В Кривом Роге наблюдается поднятие уровня местной реки, жителей нескольких районов эвакуируют.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 53 650 оккупантов, уничтожены тысячи единиц вражеской техники.

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