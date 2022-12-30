Он ликвидировал его с расстояния 2710 метров.

Украинский военнослужащий установил мировой рекорд по самому дальнему боевому снайперскому выстрелу.

Выстрел подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, сообщил офицер Сил специальных операций Алекс Туманов на своей странице в социальной сети Facebook. Выстрел произвел выходец из 73-го Морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого.

По его словам, рекордом по дальности считался выстрел канадца WALI на 3540 метров в Ираке.

Видео дня

"Однако! В этом году в своем интервью для канала "Бомбардир" он рассказал, что этот рекорд - это миф, который придумало его командование. На самом деле ликвидировал цель другой снайпер, который находился гораздо ближе. Поэтому! Выстрел украинского снайпера на расстоянии 2710 метров, которым он ликвидировал оккупанта, нужно считать мировым рекордом по самому дальнему боевому снайперскому выстрелу", - отметил Туманов.

Имя рекордсмена обещают объявить после победы. Отмечается, что выстрел осуществлялся из винтовки McMillan Tac 50.

"Целью были огневые позиции противника, которые вели постоянный обстрел мирных поселков и позиций ВСУ. Выстрел был выполнен с дистанции 2710 метров по двум противникам которые вели огонь по позициям ВСУ. Учитывались все малейшие факторы погодных условий и рельефа местности. Ветер около 1 м/с. После корректировки первого выстрела, следующие было осуществлено в цель. Начальная скорость - 836 м/с", - добавил офицер.

Также он опубликовал видео другого результативного выстрела бойца с расстояния в 2320 метров.

Достижения ВСУ

Напомним, что весной украинский моряк из советского ПЗРК "Игла" сбил российский истребитель за 40 миллионов долларов.

Летом были раскрыты детали операции, во время которой над Киевом сбили 7 российских самолетов за 11 минут.

В Пентагоне заявляли, что по шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины равна 12.

А в НАТО отмечали умение украинской армии использовать новые технологии в войне.

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