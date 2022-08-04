В начале масштабного вторжения российская авиация усиленно атаковала украинские города.

Самым тяжелым месяцем за время полномасштабной войны с Россией был февраль, тогда российская авиация и наземные силы усиленно атаковали Киев.

Об этом рассказал в интервью ТСН зенитчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Денис Смажный.

По его словам, первый месяц войны представлял собой одно сплошное дежурство с постоянными атаками со стороны врага.

"Не было пауз - закончилось нападение на Киев - началось на Изюмском направлении, закончилось Изюмское - начинается нападение на Одессу. И это все по кругу", - рассказывает боец.

Он также поведал об успешной операции Воздушных сил в рамках обороны украинской столицы.

"Киев. Массированная атака была и на земле, и на небе. За 11 минут было сбито 7 самолетов, почти вся эскадрилья легла! Такое ощущение, что это была атака последней надежды. Они заходили близко в зону поражения, мы их "хлопали". Мы очень много тогда уничтожили, и после этого воздушные атаки на Киев прекратились", - вспоминает Смажный.

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