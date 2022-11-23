Это стало одной из причин, по которой Украине удалось отразить вторжение, считает глава Военного комитета.

В Североатлантическом альянсе заявили, что Вооруженные силы Украины умело используют новые технологии в войне.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что технологии изменят баланс в современных конфликтах - и мир демонстрирует это в режиме реального времени, пишет CBC.

"Одной из причин того, что Вооруженным силам Украины удалось отразить российское вторжение, является их умелое использование новых технологий. И мы все стали свидетелями решающей роли технологических компаний, поддерживающих Украину. Помощь пришла как от собственного хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и мелких международных игроков", - сказал Бауэр.

Видео дня

"Несколько месяцев назад, когда мы думали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, мы думали о ноутбуках или спутниках. Теперь мы думаем о них как о компаниях, которые помогают выиграть войну", - отметил адмирал.

Использование новых технологии в войне

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина получила около 20 тысяч терминалов Starlink.

Вооруженные силы Украины используют Starlink на передовой. Комплексы дают возможность иметь доступ к интернету в любых условиях и в самых отдаленных регионах.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ угрожали, что спутники США, задействованные в войне, могут стать "законными целями" для российской армии.

Напомним, что компания Microsoft пообещала оказать Украине технологическую помощь на 100 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: