Украинкой армии отдали 12 баллов из 10.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки высоко оценили эффективность украинской армии.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат армии Российской Федерации влияет прогресс и успехи украинской армии на поле боя.

"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным", - отметил он.

В сообщении отмечается, что Россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, что приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Это во многом связано с неизбирательными бомбардировками, которые проводят российские силы", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты Америки не передавали Вооруженным силам Украины оружие, которым они могли бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Новофедоровке.

В Минобороны США считают, что РФ потеряла в результате этих взрывов ряд истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов.

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