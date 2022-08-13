В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки высоко оценили эффективность украинской армии.
Об этом говорится на сайте ведомства.
По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат армии Российской Федерации влияет прогресс и успехи украинской армии на поле боя.
"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным", - отметил он.
В сообщении отмечается, что Россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, что приводит к массовым жертвам среди мирного населения.
"Это во многом связано с неизбирательными бомбардировками, которые проводят российские силы", - сказал чиновник.
Как сообщал УНИАН, ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты Америки не передавали Вооруженным силам Украины оружие, которым они могли бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Новофедоровке.
В Минобороны США считают, что РФ потеряла в результате этих взрывов ряд истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов.