Боец совершил выстрел прямо в голову.

Работа снайперов редко попадает на видео. Однако один из украинских бойцов запечатлел, как ликвидировал российского оккупанта прицельным выстрелом в голову.

Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

На кадрах можно увидеть, как снайпер ведет наблюдение за окном в жилом доме, где расположились враги. Один из оккупантов попытался аккуратно выглянуть наружу, чтобы оценить обстановку. Сначала он выставил под прицел лишь часть головы, а потом решил полноценно осмотреться.

В этот миг снайпер и совершил выстрел. Момент попадания на видео тактично замылили, чтобы уберечь зрителей от картины крови. Однако в ролике можно заметить, как противник свалился после работы украинского мастера.

Напомним, в конце июня УНИАН писал о том, как снайпер Сил специальных операций ВСУ "накрыл" группу российских военных. Он дождался, когда противники пойдут по незащищенной местности, и открыл огонь.

А согласно свежим данным от Генштаба, с момента полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали 43 400 тыс. рашистов. При этом СМИ со ссылкой на Пентагон писали о почти в два раза большей статистике.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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