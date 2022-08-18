Русскую "птичку", вероятно, приземлили на Харьковщине.

Украинские воины приземлили очередную российскую "птичку". Очередной целью стал истребитель Су-30СМ - один из самых новых самолетов РФ.

Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Вражеский истребитель с бортовым номером RF81771, вероятно, сбили в Харьковской области. Он был одним из самых новых самолетов РФ, которые бомбардируют область.

"Себестоимость $50 млн. Выпущен Иркутским авиазаводом в 2018 году и передан в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк, который расположен в городе Курск, рядом с украинской границей. Заместитель командира полка Сергей Косик был сбит в марте и находится в плену на территории Украины", - отмечает журналист.

В то же время военкор Роман Бочкала опубликовал фотографию раскрытого парашюта для пилота. Вероятно, он катапультировался. Данных о его судьбе нет.

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедорівці. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.

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