В целом потери на этом аэродроме достаточно серьезные ощутили на себе ВКС РФ, говорит эксперт.

По меньшей мере 8 разрушенных самолетов, 4 взорванных склада с боеприпасами - такие результаты взрывов на вражеском военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, серьезные повреждения получила центральная зона аэродрома, однако аналитики считают, что взлетной полосой еще можно пользоваться.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как повлияют потери на аэродроме в оккупированном Крыму на возможности морской авиации РФ и настроения среди российских военных.

"В целом потери на этом аэродроме достаточно серьезные ощутили на себе ВКС РФ. Это действительно самая большая потеря единовременная такого количества истребителей и фронтовых бомбардировщиков. Отмечу, что потери уже сказываются на потенциале российской авиации в регионе. Поскольку мы увидим, что значительно уменьшилось количество боевых вылетов в Херсонскую и Запорожскую области именно истребители таких как Су-30СМ для нанесения ударов по средствам авиационного базирования ракетным вооружением, а также уменьшилось и присутствие разведывательной авиации РФ в воздушном пространстве южного плацдарма", - отметил военный эксперт.

После удара по аэродрому оккупационные власти сразу же заявили, что "потерь нет" среди находившихся там людей.

"Конечно, мы должны понимать следующее, что серия взрывов, которые произошлм на аэродроме в Саках, она была настолько мощной по своему потенциалу, что за 500 м автомобильная стоянка была уничтожена. Более чем километре от аэродрома в жилых домах повыбивало стекла взрывной волной. Когда человек оказывается в эпицентре подобного рода взрывной волны, получает он какие-либо внешние повреждения или нет, но то, что он получит достаточно серьезные внутренние повреждения, разрыв внутренних органов, это факт. По сути весь тот обслуживающий персонал - пилоты и так далее, которые находились именно в эпицентре этого взрыва, даже если они не стали жертвами этого взрыва от внешних явных факторов, то взрывная волна имела очень большое значение по количеству "трехсотых" и даже "двухсотых", - говорит Коваленко и не исключает, что количество пострадавших среди обслуживающего персонала может превышать 100 человек.

По словам эксперта, российская пропаганда нагло врет о потерях в технике после взрыва на аэродроме в Новофедоровке.

Как сообщал УНИАН, серия взрывов на военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке прозвучала 9 августа. Известно, что с этой базы самолеты атаковали Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Министерстве обороны РФ заявили, что на военном объекте просто взорвались боеприпасы.

По данным США, в результате взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму был уничтожен ряд российских истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов. В Великобритании считают, что было уничтожено восемь российских Су-24 и Су-30.

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