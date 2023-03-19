Так, авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники оккупантов и складу боеприпасов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум районам сосредоточения оккупантов.

В течение суток украинские военные уничтожили два вражеских зенитно-ракетных комплекса и ударили по районам скопления оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу (тип уточняется), шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и складу боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор" и два района сосредоточения оккупантов.

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Ситуация на фронте

18 марта украинские военные отбили 83 атаки со стороны российских оккупантов на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском и Лиманском направлениях.

Общие потери врага в Украине сейчас составляют 164 910 человек. При этом еще в феврале японская разведка заявляла, что в Украине ликвидированы более 20 генералов РФ.

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