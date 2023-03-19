Президент РФ как организатор убийств тысяч мариупольцев приехал "любоваться" развалинами города.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал визит подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) В случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", - написал Подоляк в микроблоге Twitter.

Путин ездил в Мариуполь: что известно

Сегодня, 19 марта, Кремль внезапно заявил, что Путин якобы впервые якобы посетил Мариуполь. По версии пропагандистов, диктатор побывал в жилом комплексе "Невский", который построили россияне, поговорил с "жителями" и даже "сходил в гости" к одной семье "по ее приглашению".

Видео дня

При этом Кремль не показал ни одного фото и видео с четкими доказательствами того, что Путин действительно был в городе. Впоследствии пропагандисты показали странное видео из Мариуполя. Впрочем, Путина на кадрах не узнать.

Для диктатора устроили шоу с массовкой во время якобы его визита в Мариуполь. Пропагандисты собрали несколько человек, которых выдали за местных жителей. Они прославляли "царя" и благодарили "за победу"

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