Авиация Сил обороны Украины совершила новые налеты по местам скопления захватчиков.

Украинские защитники отметились новыми сокрушительными ударами по районам сосредоточения сил оккупантов и даже сбили вражеский БпЛА Shahed-136. Напомним, что сегодня в ВСУ сообщили, что "пик" боев за город Бахмут (Донецкая область) уже пройден.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook. Там уточнили, что в течение суток украинская авиация совершила шесть авианалетов.

"В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков", - отмечается в сообщении.

Также в эти сутки украинские защитники сбили вражеский БпЛА Shahed-136, а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Успехи ВСУ на фронте - последние заявления Генштаба

Напомним, что по состоянию на утро 18 марта украинские бойцы, согласно информации Генштаба, ликвидировали около 164,2 тыс. российских захватчиков, более 3,5 тыс. танков, более 6,8 тыс. боевых бронированных машин, более 2,5 тыс. артсистем и большое количество другой техники и вооружения противника.

Также этим утром Генштаб уточнил, что за сутки враг нанес по территории Украины 1 ракетный и 34 авиационных удара, в то время как ВСУ удалось "дать по зубам" вражеской армии под Лиманом и Купянском (Донецкая и Харьковская области).

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