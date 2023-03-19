По его мнению, многие страны в этот период будут переживать усталость от войны.

Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления. Для новых крупных операций у Запада может не хватитить ресурсов, сказал он в интервью Rzeczpospolita.

Павел ожидает, что контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев: "Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно".

По его мнению, многие страны в этот период будут переживать усталость от войны, что скажется и на уровне военной поддержки Украины.

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"Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому, если они решат начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно", - высказался Павел.

Контрнаступление ВСУ – что известно

Накануне спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что весеннее контрнаступление Украины "произойдет тогда, когда будут все необходимые составляющие".

По данным Politico, США усиленно снаряжают Украину к предстоящим широкомасштабным боям тяжелой техникой и боеприпасами. Вашингтон ожидает начало операции к концу мая.

Сейчас же ВСУ связали весь наступательный потенциал россиян на Донбассе, в том числе на Бахмутском направлении. Это вызывает у пропагандистов опасения, что в случае контрнаступления ВСУ у РФ не будет должной силы, чтобы отбиться.

Как отметил аналитик Иван Киричевский, в этих боях погибло столько оккупантов, что их количества вполне могло хватить на еще один поход на Киев.

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