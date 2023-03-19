Бахмут остается эпицентром боевых действий, отметили в Генштабе.

За сутки украинские военные отразили более 80 атак со стороны российских оккупантов на пяти направлениях.

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 воскресенья, 19 марта. "Несмотря на человеческие потери, Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей", - рассказали в Генштабе.

Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Так, за прошедшие сутки украинскими защитниками было отражено 83 атаки на этом участке фронта.

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Отмечается, что сейчас эпицентром боевых действий остается Бахмут. На этом направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части Бахмута, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Богдановка.

Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. В частности, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменское и Спорное.

По данным Генштаба, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз.

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Утром 18 марта Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях россияне за минувшие сутки совершили более 100 атак, и их отразили украинские воины.

На Добрасе враг несет очень большие потери. По официальным данным, потери россиян в Украине на 19 марта составляют 164 200 захватчиков.

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