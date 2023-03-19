На нашей земле за сутки уничтожили десятки вражеских танков, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери россиян на сегодня, 19 марта, приблизились к новой "психологической отметке".

За сутки в украинском государстве ликвидировали 710 захватчиков, и теперь общие потери противника составляют 164 910, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

На украинской земле также ликвидировали 21 вражеский танк, 23 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 3 средства ПВО, 4 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 18 марта, россияне продолжали сосредотачивать основные усилия на том, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В Генштабе добавили, что эпицентром боевых действий остается город Бахмут.

На Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Шахтерском и Марьинском направлениях защитники украинского государства отразили 83 атаки со стороны противника.

Россияне на Донбассе несут очень серьезные потери. Общие потери России в Украине на 18 марта составили 164 200 захватчиков.

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