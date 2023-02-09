Отмечается, что смертность в высших эшелонах руководства армии РФ имеет негативный эффект на личный состав.

Японские разведчики считают, что в Украине уже погибло более 20 генералов российской армии. Высокая смертность среди командующих армией РФ плохо сказывается на войсках оккупантов.

Генерал в отставке и экс-глава штаба Сухопутных сил Японии Киефуми Иват в комментарии изданию Nikkei отметил, что это число "невероятно большое". Он указал, что смерть среди генералов ослабляет боевой дух солдат.

По одной из версий японской разведки, Вооруженные силы Украины могли использовать сигналы мобильных телефонов, чтобы обнаружит командование войск РФ.

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Согласно другой версии разведчиков, находить командиров оккупантов защитникам Украины помогают партизаны на временно оккупированных территориях.

Война в Украине - последние данные

За прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины отбили атаки россиян в районе в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковиевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиновое, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

При этом россияне нанесли три ракетных и 45 авиаударов. В результате этих преступлений погибли три гражданских человека, еще трое украинцев находится в тяжелом состоянии.

Общие потери среди личного состава россиян за время полномасштабного вторжения достигли отметки 135010 человек.

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