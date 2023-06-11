Речь идет о катерах, корветах и тральщиках, находившихся в Севастополе и на озере Донузлав на момент оккупации Крыма.

Россияне начали разбирать корабли и катера Военно-морских сил Украины, которые были захвачены после оккупации Крыма.

Российский Telegram-канал "Черноморский флот" информирует, что на судоразделочную базу в Инкермане отправлены:

корветы "Луцьк" и "Хмельницький";

морские тральщики "Черкаси" и "Чернігів";

ракетный катер "Придніпров’я";

артиллерийский катер "Херсон";

Эти боевые корабли и вспомогательные суда ВМС Украины на момент оккупации полуострова россиянами находились в Севастополе и на озере Донузлав.

Об утилизации украинских боевых судов в Крыму сообщала ранее на этой неделе со ссылкой на источники российская газета "Известия". Российские каналы также сообщают о подготовке к разбору плавкран ВМСУ "Каланчак" в Южной бухте Севастополя.

Деоккупация Крыма - последние заявления и прогнозы

Глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года. Однако этого не произошло.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что происходят коррективы планов ВСУ, но "Украина безусловно вернет Крым".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что начинающееся украинское контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма.

Буданов также прогнозировал, что пророссийский контингент покинет Крым сразу же после захода ВСУ на территорию полуострова.

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