Российским колонизаторам в Крыму, которые там оказались вопреки украинскому законодательству, придется уехать, и лучше добровольно.

Российским колонизаторам лучше покинуть Крым добровольно до того, как его освободит Украина.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире телеканала "Мы - Украина", сообщает пресс-служба Минреинтеграции. Она отметила, что после деоккупации полуострова перед украинскими властями предстанет немало задач.

Среди таких первоочередных задач, которые придется решать - судьба российских колонизаторов и коллаборантов на территории Крыма, которые там оказались вопреки украинскому законодательству и почему-то остались.

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"Самый первый мой совет колонизаторам: выезжайте из Крыма добровольно, пока есть возможность. Не ожидайте ситуации, когда вам будет предложено покинуть его другим способом", - сказала Верещук.

Оккупация Крыма Россией - что известно

Как сообщал УНИАН, российская армия без опознавательных знаков по желанию военного преступника Владимира Путина захватила украинский полуостров Крым в 2014 году. Организовав там под дулами автоматов так называемый референдум, Кремль присоединил оккупированный Крым к России.

Преступные действия РФ в отношении Крыма не были признаны ни международными организациями, ни ниодним нормальным государством. В частности, те же Соединенные Штаты Америки неоднократно заявляли, что никогда не признают российскую аннексию Крыма.

В 2022 году Россия использовала полуостров для полномасштабной атаки на Украину с юга, захватив ряд территорий в Херсонской и Запорожской областях. Впрочем, Украина не собирается отдавать россиянам свои территории. В частности, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года, и эта задача вполне достижима.

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