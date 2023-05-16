По его словам, бежать паромной переправой, Керченский мост не нужен.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что события в Крыма во время освобождения от российских оккупантов будут происходить аналогично с теми, что и на других оккупированных территориях: пророссийский контингент сразу же уедет.

Об этом он сказал в интервью в рамках программы "Разные люди".

"Большая часть радикально пророссийски настроенного населения с первым заходом подразделений в Крым в любом формате - она первой же выедет через паромную переправу на материковую часть РФ. Никто не останется", - сказал он.

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На уточняющий вопрос, из-за паромной, потому что Крымский мост может в то время не функционировать, Буданов сказал: "Я думаю, что Керченский мост не нужен".

По его словам, это видно всех освобожденных территориях: те кто кричали "Россия, приди", они уже в России.

"Здесь не будет исключения. Они покинут эту территорию. Там же не самоубийцы", - отметил Буданов.

ВСУ готовятся к освобождению Крыма

По словам Президента Зеленского, это является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ. На фоне этого заявления в Крыму регулярно происходит "бавовна", который в последние недели заметно участился. Особенно серьезный инцидент произошел в конце апреля в оккупированном Севастополе. Там сгорело несколько огромных резервуаров с топливом для военных кораблей.

Также в Крыму оккупанты отменили школьные линейки после окончания учебного года, опасаясь "бавовны". Мероприятия ограниченно проведут только для выпускников.

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