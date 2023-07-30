Силы обороны обезвредили несколько единиц техники и оборудования.

Накануне, 29 июля, украинские партизаны провели операцию против российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе.

Как сообщает пресс-служба "Центра национального сопротивления", группа "Ї" уничтожила технику и оборудование военных РФ.

Так, партизаны Мариупольского сопротивления:

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обезвредили три единицы военных грузовиков;

нанесли значительные повреждения зданию, где располагалось военно-инженерное подразделение оккупантов;

вывели из строя оборудование для изготовления "зубов дракону".

"Вчера действиями по саботажу обезврежены три единицы военных грузовиков, значительно повреждено местоположение военно-инженерного подразделения оккупантов на месте "Военстроя" и оборудование для изготовления "зубов дракона" на бетонном заводе в районе АС2. Русня, будем бить неустанно. Везде, где дотянемся. Не "бавовной" едины... Слава Украине", - добавил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

Ранее Андрющенко рассказывал, что захватчики готовятся к неизбежной битве за город. Они заминировали все мосты и обустроили на них оборонительные сооружения.

Граждане РФ массово скупают недвижимость в разрушенном городе, чтобы получить компенсацию из российского бюджета за участие в программе ипотеки.

При этом российские регионы начали высылать мариупольских "беженцев" домой. Так, Тамбов повернул к Мариуполя первых 30 человек, из которых 24 человека не имеют жилья.

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