Советник мэра города показал ужасное состояние бывшей "жемчужины" Донецкой области, которую украинцы в первоначальном виде больше никогда не увидят.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал хроники "мертвого" города - бывшей жемчужины Донецкой области, которую оккупанты почти полностью разрушили. Раньше в Мариуполе обнаружили еще одно стихийное захоронение.

Соответствующее видео чиновник показал в Telegram: "Я покажу вам Мариуполь, которого больше нет. Хроники мертвого Города без украшений и монтажа. Из окна автобуса", - отметил он.

В кадр попал исторический центр Мариуполя - проспект Мира от Театрального сквера до улицы Торговая.

Оккупанты за год почти полностью опустошили Мариуполь

Напомним, что войска РФ начали бои за Мариуполь 24 февраля 2022 года (в первый день полномасштабного вторжения). Буквально сразу оккупанты начали стирать "зажиточный" город с лица земли. Окончательно Мариуполь оккупировали 20 мая 2022 года.

В годовщину захвата города мэр Вадим Бойченко сообщил, что за год оккупанты почти полностью опустошили все, что было в Мариуполе: 70% медицинской инфраструктуры - уничтожено; качественный питьевой режим для населения (воду берут из резервного озера, где "техническая" вода) - отсутствует; суточный уровень смертности составляет по 200-300 человек в сутки.

Мариуполь разрушен более чем на 90%, также отмечал советник мэра Андрющенко 29 апреля.

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