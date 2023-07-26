Захватчики начали строительство для ипотеки, которая рассчитана на россиян.

Российские регионы начали высылать мариупольских "беженцев" домой. Так, Тамбов вернул в Мариуполь первых 30 человек, из которых 24 - не имеют жилья.

"Российские регионы начали возвращать мариупольских "беженцев" домой. Не очень богатые регионы. Недавно Тамбов вернул первых 30 человек в Мариуполь. Людям сказали, что по телевизору показывают, что все восстановлено и отправили домой. Из 30 приехавших людей - у 24-х нет дома вообще, россияне его уже демонтировали. Люди бродят по городу и не знают, где им быть", - сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

По его словам, российские захватчики что-то строят, однако о жителях города никто заботиться не собирается.

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"На самом деле в городе большой шум и недовольство, потому что началось строительство для ипотеки, которая рассчитана на россиян. Там цель - присвоение бюджетных российских денег, но это указывает на то, что о мариупольцах никто не собирается заботиться", - подытожил Андрющенко.

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Ранее Андрющенко заявлял, что россияне готовятся к неизбежной битве за город. Они заминировали все мосты и обустроили на них оборонительные сооружения.

Как сообщал УНИАН, граждане РФ массово скупают недвижимость в разрушенном городе, однако интересует их не жилье, а возможность получить компенсацию из российского бюджета за участие в программе ипотеки.

Кроме того, российские оккупанты продолжают уничтожать и разворовывать имущество в Мариуполе. Захватчики принялись резать на металлолом железнодорожные вагоны.

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