Проход по мостам в оккупированном городе теперь ограничен.

Российские захватчики готовятся к неизбежным боям за временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Враг заминировал все мосты в городе.

Об этом сообщил советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что возле каждого из мостов российские оккупанты также обустроили оборонительные сооружения.

"Теперь проход по мостам ограничен, а территория обороных сооружений обнесена забором. Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды, россияне реально и прочно готовятся к неизбежной битве за Мариуполь", – написал Андрющенко.

Оккупированный Мариуполь: что происходит в городе

Россияне превратили исторический центр Мариуполя в руины. Сейчас они проводят демонтаж уничтоженных ими же зданий, по факту создавая плацдарм для дальнейшего строительства "ипотеки".

Кроме того, в городе фиксируется стремительный рост движения вражеской техники. В основном, грузовики с личным составом оккупационных войск направляются на Бердянское направление.

Между тем россияне активно скупают жилье в оккупированном Мариуполе. При этом, по словам советника мэра города Петра Андрющенко, их интересует вовсе не недвижимость, а компенсации из российского бюджета в случае участия в ипотеке.

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