Полноценное возвращение украинцев к нормальности без Крыма невозможно, - Зеленский

Президент также призвал РФ приступить к мерам по деэскалации, в частности в Чёрном море.

Неуважение России к миру началось в 2014 году, когда россияне захватили украинский Крым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время шестого саммита Крымской платформы.

"Не может быть полноценного возвращения к нормальности без Крыма, без восстановления безопасности, защиты людей и их жизней, освобождения пленных, удерживаемых Россией, и возвращения к основным принципам международного права. Территориальная целостность имеет значение, жизнь людей имеет значение, и Россия должна это понять", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина год за годом вынуждена решать одни и те же проблемы. В частности, сейчас, как и в 2022 году, Киев вынужден работать над тем, чтобы обеспечить продовольственный коридор в Черном море и экспорт других товаров, необходимых глобальным рынкам.

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"Я благодарен Европе, я благодарен США, Турции, Египту и другим странам мира. Мы обсуждали это с нашими партнерами. И многие из них уже присоединились к усилиям по обеспечению продовольственной безопасности и безопасного мореплавания в Черном море. Египет, Турция, Индия уже предложили нам варианты. Они на бумаге, мы согласны с тем путем, который может обеспечить безопасность. И сейчас мы ждем ответа от России. Украина сделала все, что в ее силах, чтобы обеспечить безопасное судоходство, если Россия также готова пойти на реальные шаги по деэскалации. С чего-то нужно начинать, и Россия должна начать с уважения к другим", – добавил Зеленский.

Мирные переговоры – важные новости

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что наша страна готова к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. Также Киев призвал Москву пойти навстречу в этом вопросе.

Впрочем, в Кремле продолжают отказываться от идеи мирных переговоров с Украиной. В частности, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков ранее заявил, что в настоящее время якобы нет никаких предпосылок для выхода на мирный путь с Украиной.

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