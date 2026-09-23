Украина согласилась на полное и немедленное прекращение огня с Россией, - МИД

Киев ожидает соответствующих шагов со стороны Москвы.

Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и призвала РФ поступить так же. Как сообщает МИД Украины, об этом говорится в совместном заявлении 51 страны-члена ООН.

"Призываем Россию обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных украинских гражданских лиц, в частности детей", – говорится в заявлении.

Также в этом заявлении говорится о том, что РФ пытается заблокировать украинский экспорт зерна, ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

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"Поддерживаем усилия по обеспечению свободы судоходства в Чёрном море", – говорится в заявлении.

Мирные переговоры – важные новости

Напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что Вашингтону удастся положить конец войне в Украине. В то же время Трамп добавил, что Путин хочет заключить соглашение с Украиной, отметив, что "что-то должно произойти".

Позже Зеленский сообщил, что во время встречи с Трампом они обсуждали, в частности, введение энергетического перемирия между Украиной и РФ. При этом президент Украины подчеркнул, что Трамп не оказывал на него давления с тем, чтобы Киев в одностороннем порядке прекратил удары по российским НПЗ.

В то же время в России продолжают отказываться от мирных переговоров. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока нет предпосылок для перехода переговоров на мирный трек.

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