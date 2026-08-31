Крым можно было спасти от захвата: экс-премьер рассказал о секретном плане

Отмечает, что речь шла о развертывании "секретной бригады", но из-за предателей этого не произошло.

В 2014 году можно было не допустить захвата Крыма Россией, потому что для этого были силы и средства. Об этом заявил экс-премьер Крыма Сергей Куницын в эфире проекта "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

"Что бы там ни говорили, в украинской армии насчитывалось 140 тысяч человек. У нас в Крыму было 3,5 тысячи военнослужащих береговой обороны. Было пять тысяч внутренних войск. Военно-морские силы Украины насчитывали в 2010 году, когда я был главой Севастополя, 8800 человек. А Черноморский флот РФ – 10 500. Разница невелика", – отметил он.

Также он рассказал, что в 2010 году, когда Виктор Янукович стал президентом Украины, к нему пришел его товарищ, адмирал Игорь Тенюх, который тогда командовал Военно-морскими силами Украины, с "секретным планом" на случай, если "русские сойдут с ума и у нас будет как в Грузии", то есть начнется оккупация. По его словам, в плане были расписаны действия подразделений Военно-морских сил, береговой обороны, милиции, СБУ, чтобы защитить Севастополь.

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"И мы тогда направили президенту, министру обороны Еханурову и в СНБО секретную докладную о том, что необходимо развернуть бригады морской пехоты в Севастополе и Донузлаве. Но в 2010 году я ушел с должности. А когда в 2014-м спросил: "Где та секретная бригада, которую мы развертывали?" – оказалось, пришел Янукович и похоронил приказ Ющенко. Никакой бригады", – отмечает Куницын.

Он добавил, что действительно тогда президент, министр обороны, начальник Генштаба были предателями, но ведь были и люди, в частности, на тот момент – заместитель командующего ВМС Украины по береговой обороне Игорь Воронченко, крымские татары, как я и многие другие, которые были готовы защищать страну.

Куницын говорит, что когда Майдан одержал победу, к нему пришли депутаты от Партии регионов и сказали, что хоть он и с Майдана, но крымчанин, дважды был премьером Крыма, поэтому они готовы передать власть на полуострове.

"Я приехал к председателю Верховной Рады и говорю: "В Крыму заваривается каша, давайте я туда поеду – они готовы передать власть". В ответ – "тык-мык, тык-мык"… А оказалось, что лидеры партий Майдана, пока мы здесь пытались защитить "Батькивщину", уже договорились между собой, кому какие должности. А когда все уже захватили, меня зовет Турчинов: "Давай, лети. Караул!". И все", – рассказал Куницын.

Он считает, что если бы стал руководителем Крыма в 2014 году, то можно было бы "предупредить или не допустить очень многих событий".

Захват Крыма – это важно знать

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2014 года считается официальной датой захвата Россией полуострова Крым. Она была определена постановлением украинского парламента "О заявлении Верховной Рады Украины "О отражении вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий" от 21 апреля 2015 года.

В феврале 2014 года в Крыму начали проходить массовые пророссийские митинги. Один из них, в частности, состоялся 23 февраля в Севастополе. Его участники "выразили недоверие" главе городской администрации и "избрали" своего – гражданина РФ Алексея Чалого.

26 февраля на полуостров прибыли российские военные из Тольятти с целью "обеспечения порядка". В тот же день в Симферополе депутаты Верховной Рады АР Крым должны были собраться на внеочередное заседание, на котором планировали зачитать обращение к властям России. У здания крымского парламента тем временем уже собрались проукраинские активисты и сторонники России. И все закончилось отменой заседания.

В ночь на 27 февраля здание Верховной Рады Крыма захватили "зеленые человечки", то есть российские военные без опознавательных знаков. Такая же участь постигла и здание Совета министров полуострова.

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