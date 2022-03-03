В Киеве настаивают на действиях со стороны МАГАТЭ для немедленного прекращения огня и недопущения приближения оккупационных войск на расстояние ближе чем 30 км от АЭС.

Украина просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"С целью возвращения ситуации, связанной с безопасностью ядерных установок и объектов на площадке ЧАЭС и в зоне отчуждения, в правовое поле настаиваем на осуществлении безотлагательных решительных действий в отношении (...) обращение МАГАТЭ к НАТО с требованием ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, запрет доступа/закрытия территории) над территорией Украины с учетом рисков и географии расположения атомных станций НАЭК "Энергоатом", – говорится в совместном обращении к МАГАТЭ от 2 марта.

Обращение подписали министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Согласно тексту обращения, представители Украины также настаивают на действиях со стороны МАГАТЭ для немедленного прекращения огня и недопущения приближения оккупационных войск на расстояние ближе чем 30 км от АЭС, а также активизации штаба при Центре по инцидентам и аварийным ситуациям (ЦИАС МАГАТЭ) по координации действий для предотвращения реализации актов ядерного терроризма на ЧАЭС и гуманитарной и психологической помощи ее персонала.

"Факт захвата известной во всем мире ЧАЭС имеет все признаки акта ядерного терроризма, совершенного в отношении ядерных объектов ЧАЭС и ее персонала военными формированиями РФ", – отмечается в обращении.

Его авторы подчеркнули, что персонал ЧАЭС, который уже седьмые сутки удерживается российскими военными без ротации, испытывает психологического давления и морально истощен, и как следствие имеет ограниченные возможности для общения, передвижения и осуществления в полном объеме регламентных и ремонтных работ, что приводит к нарушению радиационного режима и представляет опасность для их жизни и здоровья.

"Информируя МАГАТЭ о состоянии безопасности ядерных объектов в условиях военных действий, мы ожидаем конкретные совместные действия со стороны МАГАТЭ в виде "давления равных", которое обычно используется странами–членами организации к сторонам, которые уклоняются от соблюдения приоритета безопасности", – подчеркивается в обращении.

В то же время его авторы подчеркивают, что Россия полностью игнорирует принципы мира, безопасности и единения, ради которых создавалось МАГАТЭ в структуре ООН, и за это предлагают исключить доступ РФ в интеллектуальных и технических ресурсов агентства с одновременным усилением контроля за использованием ядерного материала в этой стране.

Кроме того, они настаивают на расторжении всех отношения со всеми ответственными за атомную энергетику гражданами РФ, которые трудоустроены в структурах ООН.

"Совместное пребывание в международных организациях в имеющемся формате с такими странами-членами является неприемлемым для Украины и, надеемся, для других стран-членов также", – выразили надежду авторы обращения.

Они также акцентировали на том, что военная агрессия РФ как ядерной державы против Украины под циничным названием "специальная операция по принуждению к миру" разрушила фундаментальные основы системы международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны.

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля. В офисе Президента опасались, что россияне могут вызвать провокации на станции.

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