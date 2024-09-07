Однако продолжение Курской операции несет большие риски для Украины. Нужно учитывать цену успехов и неудач, говорят эксперты.

Украинские силы в Курской области готовятся к длительному бою и могут планировать "обескровить" россиян, которые сейчас на территории Украины.

Как заявил в коменатре Business Insider Мэттью Сэвилл, эксперт по военной стратегии аналитического центра Royal United Services Institute и бывший аналитик разведки Министерства обороны Великобритании, план Украины удерживать территорию в Курской области России может дать ее силам шанс "обескровить" россиян, втянув их в жестокую, изнурительную борьбу, которую ведут украинцы на собственной земле.

"То, что нам нужно"

Украинцы начали штурм территории России 6 августа и по состоянию на прошлую неделю, по оценкам военных, контролировали почти 800 квадратных километров. Эта цифра превышает территорию, которую Россия захватила в Украине в этом году.

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Вторжение застало врасплох Россию и мир, в том числе международных партнеров Украины. Еще одним потрясением стало то, что украинские силы удержали захваченную территорию, продолжая наступать, хоть и заметно медленнее.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил NBC News во вторник, что его военные планируют удерживать территорию неограниченное время. Причина не в том, что она хочет российскую землю, а скорее в том, что она может помочь в переговорах.

"Пока что нам это нужно", - сказал он.

Сэвилл сказал, что это может стать "легким сюрпризом", что "украинцы пытаются консолидироваться, удержаться".

Он сказал, что для украинских военных "расчет, который они, возможно, делают, заключается в том, что если они создадут сильную оборону, они смогут эффективно обескровить россиян.

Потери россиян в Украине были высокими на протяжении всего конфликта, но особенно в последние месяцы. Министерство обороны Великобритании заявило, что более 70 000 российских военных, вероятно, были убиты или ранены в мае и июне, благодаря "эффективной украинской обороне и отсутствию российской подготовки".

Это более 1100 потерь в день, и есть признаки того, что российские войска продолжают нести большие потери. Вооруженные силы Украины заявили в понедельник, что Россия потеряла 1300 военных за 24 часа.

Если Украина сможет окопаться и удержаться, то попытки России дать отпор Украине в Курской области также могут привести к большим потерям - особенно учитывая то, сколько российских солдат на этом направлении плохо обучены.

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн в конце прошлого месяца заявил, что отвоевание Курской области у Украины будет "тяжелой битвой" для России, а Майкл Бонерт, эксперт по военным вопросам корпорации RAND, что отвоевание территории "обойдется россиянам очень дорого".

Операция не без рисков

Но продолжать борьбу в Курской области также рискованно. Сэвилл объяснил, что обескровленные российские войска в Курской области потребуют от Украины "очень быстро создать достаточно эффективную оборону". Он сказал, что это "трудно сделать быстро - не невозможно, но трудно, особенно если они делают это под огнем".

Усилия Украины на Курском направлении также рискуют оставить участки фронта в Украине недостаточно защищенными из-за растяжения их и без того меньшей армии. Марк Канчиан, полковник морской пехоты в отставке и старший советник Центра стратегических и международных исследований, сказал, что вторжение Украины принесло много положительных результатов: повышение морального духа войск, поощрение международных партнеров, которые, возможно, устали от поддержки Украины из-за лет войны, представляя доказательство того, что Украина может идти в наступление и достигать побед, и обеспечивая потенциальную переговорную основу с Россией.

Но он также сказал, что существует опасность того, что украинские силы могут быть чрезмерно растянутыми и "расположиться слишком широко, чтобы русские могли этим воспользоваться".

Он сказал, что его "немного волнует" то, что Украина продолжает пытаться продвигаться вперед. По его словам, Украина не будет пытаться захватить город Курск, поскольку ей придется усиливаться, чтобы даже пострелять.

Однако смелый шаг бесспорно дал определенные положительные результаты для украинцев. Например, Россия стянула войска из разных уголков Украины, но не на Донбассе.

Успехи Украины также оказались достаточно смущающими для российской армии и для Владимира Путина, который хочет спроектировать образ власти и безопасности для россиян.

Кроме того, это неожиданное вторжение российской территории позволило Украине восстановить инициативу после месяцев изнурительной оборонительной позиции.

Но относительно того, стоило ли оно того, Сэвилл сказал, что могут пройти "недели или месяцы", прежде чем станет понятно.

"Все зависит от стоимости. Какова цена того, чтобы украинцы удерживали территорию, и какова альтернативная стоимость в другом месте?", - сказал он.

Курская операция - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "многого" достигла в своем наступлении на Курском направлении на территории России.

В ISW заявили, что Курская операция повлияла на весь фронт и будет влиять на РФ и после наступления на Покровск. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

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