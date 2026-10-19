Атаки РФ нанесли беспрецедентный ущерб украинскому бизнесу: Корецкий назвал сумму

В результате российских ударов было уничтожено или повреждено более 1 млн кв. м складов и производственных помещений.

В этом году российские удары нанесли украинскому бизнесу прямой ущерб на сумму 7,7 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Уничтожено или повреждено более 1 млн кв. м складов, производственных и логистических помещений. Несмотря на это, экономика работает. Благодарю всех предпринимателей, которые, несмотря на разрушения, продолжают работать, восстанавливаться и перестраивать логистику", – написал он в Telegram.

Корецкий отметил, что правительство передает бизнесу государственные помещения для перемещения и рассредоточения складов и производств. Также на компенсацию процентных ставок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в госбюджете этого года предусмотрено 18 млрд грн.

Видео дня

Еще одно важное решение, по его словам, касается моря, ведь суда, заходящие в украинские порты, сегодня не могут получить международное страхование из-за слишком высоких рисков.

"Поэтому частичную компенсацию убытков взяло на себя государство. От этого направления зависит работа аграрного сектора и сотен тысяч людей, занятых в нем", – отметил премьер.

Российские удары по бизнесу – последние новости

Во время ночной атаки на Киев и область 19 октября российские оккупанты уничтожили датацентр оператора "Датагруп" и повредили производство одежды бренда Harvest clothing, а также завод по разработке и производству оборудования для очистки воды Ecosoft.

Также в результате атаки в Киеве существенные разрушения понес комплекс Cosmo Multimall, ранее известный как "Большевик" и "Космополит". В ТРЦ работали десятки магазинов, заведения общественного питания, кинотеатр, боулинг и ледовая арена.

Вас также могут заинтересовать новости: