Отмечается, что для Зеленского операция "Курск" была рискованным гамбитом, чтобы получить рычаги влияния на переговорах.

Наступление Украины на Курскую область РФ произвело впечатление на союзников Киева, разрушив представления о том, что война зашла в тупик, и показав пустоту слов Владимира Путина о защите своей территории любой ценой.

Издание Bloomberg пишет, что в условиях, когда российские войска ведут наступление на востоке Украины, используя превосходство в численности, чтобы прорвать позиции Киева, некоторые европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что цена операции "Курск" может оказаться высокой.

Украина держала своих союзников в неведении относительно своих планов на Курскую область. Молниеносная кампания выявила слабость российской обороны, опровергнув мнение о том, что двухлетнее вторжение Путина превратилось в изнурительную войну на истощение, сыгравшую на руку Кремлю.

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Отсутствие серьезных ответных мер со стороны России также подкрепило аргументы Киева о том, что часто упоминаемые Путиным "красные линии" - это пустые угрозы, направленные на запугивание США и Европы. Президент Владимир Зеленский ссылается на приглушенную реакцию Кремля, убеждая союзников разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по целям на территории России. Некоторые дипломаты соглашаются с тем, что опасения по поводу ответных мер Путина выглядят преувеличенными.

Москва до сих пор не перебросила большое количество войск с востока Украины, чтобы сражаться в Курске, вместо этого продолжая смертоносное наступление в Донецкой области. Представители союзников говорят, что России придется направить в Курск гораздо больше войск, чтобы отбросить силы Украины.

В то же время, по словам Зеленского, вторжение в Курск направлено на создание буферной зоны, которая поможет защитить другие украинские города от российских атак. Это вторжение показало союзникам, что украинские войска могут проводить скоординированные наступательные операции с использованием ряда западных вооружений.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, для Зеленского, сталкивающегося с растущей усталостью внутри страны на третьем году войны и растущими опасениями, что поддержка союзников также может ослабнуть, операция "Курск" была рискованным гамбитом, чтобы получить рычаги влияния на переговорах.

По словам Сета Г. Джонса, директора Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пока мало свидетельств того, что украинские войска строят глубокие укрепления для защиты захваченных земель. Он отметил, что это может быть частью расчета Киева на то, чтобы иметь возможность быстро отступить, но при этом оставить возможность продолжать продвижение вперед и захватить новые территории.

Курская операция - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "многого" достигла в своем наступлении на Курском направлении на территории России.

В ISW заявили, что Курская операция повлияла на весь фронт и будет влиять на РФ и после наступления на Покровск. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

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