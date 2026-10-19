Названы лучшие недорогие Android-смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки

При составлении подборки эксперты учитывал не только стоимость устройств, но и их характеристики.

Беспроводная зарядка остается одной из востребованных функций смартфонов, однако производители обычно оставляют ее только для флагманских моделей. При этом на рынке есть относительно доступные Android-устройства, которые поддерживают эту технологию и предлагают достойные характеристики.

Эксперты портала BGR выделили четыре модели, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет заряжать телефон без кабеля и не переплачивать за флагман. Все рассмотренные модели поддерживают беспроводную зарядку мощностью не менее 10 Вт и оснащены экранами с частотой обновления до 120 Гц.

Infinix Note 40 Pro

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Одним из наиболее доступных вариантов стал Infinix Note 40 Pro, который продается за $250. Он оснащен AMOLED-экраном с разрешением 1080×2436 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также процессором Dimensity 7020, относящимся к бюджетному и среднему сегментам.

Смартфон поддерживает беспроводную зарядку MagCharge мощностью 20 Вт – собственную разработку Infinix, выступающую альтернативой Apple MagSafe. Мощность проводной зарядки достигает 45 Вт. Также смартфон поддерживает обратную зарядку: с его помощью можно заряжать другие устройства как по беспроводному соединению, так и через кабель.

Тем, кто ищет еще более дешевый смартфон, стоит обратить внимание на базовый Infinix Note 40. Он поддерживает беспроводную зарядку MagCharge мощностью 20 Вт и стоит $200. Однако у обеих моделей есть особенность: в корпус не встроены магниты для точного позиционирования на зарядной площадке. Поэтому для полноценного использования магнитной системы потребуется отдельный совместимый чехол.

Motorola Edge (2025)

Еще один вариант – Motorola Edge (2025). На момент выхода в июне 2025 года устройство поступило в продажу по цене $550 в США, но на сегодняшний день его стоимость опустилась до $350. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и оснащен P-OLED-экраном с разрешением 1220× 2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, также предусмотрены 10-Мп телеобъектив и сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Смартфон умеет записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч, а мощность проводной зарядки достигает 68 Вт. Тесты показали, что всего шести минут зарядки достаточно для целого дня автономной работы, хотя фактическое время использования зависит от нагрузки.

Google Pixel 10a

Бюджетная линейка Google Pixel также предлагает модели с беспроводной зарядкой. Начиная с Pixel 7a, эта фича присутствует в устройствах серии A, поэтому покупателям не обязательно выбирать флагманские аппараты.

Актуальный Pixel 10a стоит около $500 и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Он оснащен P-OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 × 2424 пикселя. Основная камера имеет разрешение 48 Мп, а сверхширокоугольная – 13 Мп.

При этом оптимизированное программное обеспечение и интерфейс Google дают смартфону преимущество перед некоторыми конкурентами, которые на бумаге могут выглядеть мощнее. Однако по производительности Pixel 10a все же уступает более дорогим устройствам.

Samsung Galaxy S26 FE

В отличие от смартфонов серии Galaxy A, устройства линейки Fan Edition (FE) предлагают некоторые флагманские возможности по более доступной цене. В частности, Samsung Galaxy S26 FE поддерживает беспроводную зарядку и на официальном сайте компании продается за $600.

Чтобы снизить стоимость, Samsung пошла на несколько компромиссов. Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, но вместо более прочного Armor Aluminum используется обычный алюминиевый сплав. Кроме того, устройство лишено технологии LTPO, поэтому не поддерживает полноценное динамическое изменение частоты обновления экрана.

При этом дисплей по остальным характеристикам сопоставим с базовым Galaxy S26. Набор камер тоже во многом повторяет флагманский: основное отличие заключается в телеобъективе, разрешение которого уменьшили с 10 до 8 Мп. За производительность отвечает чипсет Exynos 2500 предыдущего поколения вместо Exynos 2600.

Если цена Galaxy S26 FE кажется слишком высокой, можно рассмотреть восстановленные телефоны Samsung прошлых лет. Например, Galaxy S24 можно найти примерно за $330, а Galaxy S24 FE – менее чем за $320.

Ранее эксперты протестировали и выбрали лучшие смартфоны для фото в 2026 году. В список вошли модели Samsung, Apple, Google, Xiaomi и Honor, которые отличаются качеством снимков, возможностями зума, ночной съемкой и инструментами обработки изображений.

А если в приоритете долгая программная поддержка, составлен рейтинг Android-смартфон, которые максимально долго будут получать обновления – вплоть до 2033 года.

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