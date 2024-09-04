Сейчас происходит наибольшее пополнение обменного фонда благодаря этому направлению.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все определенные для Курской операции задачи реализуются. Об этом глава государства отметил в своем вечернем видеообращении к нации.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и ежедневно, по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению. Отдельно - операция в Курской области. Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализовываются", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность военным, которые привлечены.

Видео дня

"По состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению", - подчеркнул президент.

Также он сказал, что сейчас готовятся важные встречи с партнерами, чтобы укрепить позиции "не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, кто стремится к реальному завершению этой войны и реальной совместной работы, чтобы безопасность больше никогда не разрушалась".

Глава государства подчеркнул, что эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас.

"Прежде всего это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", - анонсировал Зеленский.

Курская операция - детали

Как сообщал УНИАН, Курская операция ВСУ продолжается с начала августа.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Вооруженные силы Украины по состоянию на 27 августа контролируют более 1 294 кв. км территории и 100 населенных пунктов в Курской области России.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал события в Курской области России оборонительной операцией, а не оккупацией. Он подчеркнул, что Украине не нужны чужие земли и граждане.

Силы обороны продолжают наступательную операцию в Курской области.

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