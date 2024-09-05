По его словам, об операции не знала даже украинская разведка.

Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

Об этом в интервью для NBC News рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина была вынуждена адаптировать свою стратегию. "Именно эта нехватка дальнобойности заставила нас думать, какая у нас есть альтернатива. И это привело к операции на Курщине. И, кстати, успешной операции", - пояснил он.

Зеленский говорит, что украинской армии не хватало дальнобойных средств, а разведка знала о планах Москвы по созданию буферной зоны вдоль границы. "Мы поняли, что они не остановятся. Они сделали прорыв на Харьковщине, но там мы смогли их остановить и не дали оккупировать Харьков. А после этого у нас были сигналы, что они могут сделать это на севере - Сумщина, Черниговщина. И для нас это был очень серьезный вызов", - отметил президент.

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Он добавил, что нужно было принять упреждающие меры на границе Сумщины, чтобы потом не отбивать атаки, как это было на Харьковщине, теряя территории и людей.

"Надо было сделать что-то неожиданное. И появилась эта операция. Мы разработали такой превентивный удар. Там было несколько вариантов: если операция пойдет положительно - вот точки, куда мы должны выйти, а если она будет более сложной - вот тот минимум, который мы должны сделать. Она пошла более успешно. И поэтому мы применили план А... То, что происходит на Курщине - это не импровизация. Это четкая операция", - сказал украинский президент.

По его словам, это является частью более глобальной операции. "Есть различные действия, которые мы предусматривали относительно того, что нам нужно сделать, чтобы ослабить давление России на востоке нашего государства, на Харьковщине, а также на юге - это мы говорим о Запорожье, о Херсонском направлении, а также Донбасс - Покровск, Торецк, где нам очень сложно. Поэтому частью операции, по нашему мнению правильных шагов, была Курщина. Это и произошло", - отметил Зеленский.

Глава государства сказал, что максимально сократил круг людей, которые знали об этих планах, чтобы предотвратить утечку информации. "Не только партнеры не знали, не знали многие службы и разведка украинская. И поэтому это было очень неожиданно. Я считаю, это было одной из причин, что операция прошла успешно", - прокомментировал Зеленский.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, 6 августа украинское войско прорвало границу с Россией. Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский 27 августа сообщил, что под контролем военных более 1 294 кв. км территории и 100 населенных пунктов.

Зеленский на одной из пресс-конференций назвал события на Курщине оборонительной операцией, а не оккупацией. По его словам, все определенные для операции задачи реализовываются. Также она способствует пополнению обменного фонда.

В то же время западные СМИ обращают внимание, что пока эта операция не достигла одной из главных целей - отвлечь российские войска от восточного фронта.

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