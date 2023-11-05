Под опасностью российские регионы, а также временно оккупированный Крым.

Украинские воины готовят масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на разные регионы РФ.

Об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов, сообщает Independent. По его словам, эти атаки "нанесут немало проблем" России в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, под ударом окажется временно оккупированный Крым.

Генерал также отметил, что украинские воины этими ударами хотят закрепить "значительные успехи" последних недель, когда были поражены многие важнейшие военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.

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Последние взрывы в РФ

Напомним, что 26 октября в Москве загорелась теплоэлектроцентраль. Пропагандисты писали, что горит ТЭЦ-16, которая находится на северо-западе столицы РФ. Отмечалось, что возгорание было в трех котлах, на ТЭЦ обрушились железобетонные конструкции и обрушилась крыша.

Ночью 25 октября в российском Брянскую раздались взрывы. Жители города писали в соцсетях, что на автомобилях сработала сигнализация, а в домах затряслись стены.

23 октября неспокойно было в Ростовые. Сообщалось о работе ПВО. Губернатор области Василий Голубев по традиции отчитался, что все цели Россия "сбила".

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