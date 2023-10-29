Николай Маломуж считает, что оккупанты украли западные идеи военных разработок.

Генерал украинской армии, экс-глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж прокомментировал слухи о том, что Россия начала производить модернизированную версию ударного дрона "Ланцет" с искусственным интеллектом.

Для 24 канала генерал отметил, что пока нет данных по эффективности нового российского дрона. По мнению Маломужа, рашисты украли у западных разработчиков идею и технологию, потому что в России нет эффективных средств наведения и идентификации конкретных объектов.

"Это новая версия беспилотника-камикадзе "Ланцет". Его главное преимущество якобы в наличии системы автоматического наведения. Это позволяет дрону идентифицировать типы целей и попадать именно в нужный объект. Украинские военные еще будут изучать возможности этого дрона, который уже применяется врагом. И россияне пытаются с его помощью провести ряд операций, в частности в Киевской области", – пояснил Маломуж.

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Однако Украина, по мнению генерала, имеет системы ПВО, которые способны сбивать российские дроны.

"Мы имеем возможность сбивать их всеми средствами ПВО, поэтому куда бы россияне не нацеливались, например, на украинские энергетические объекты, мы их защищаем. И это "Изделие-53" будет лететь так же, как и "Шахеды" или гибриды китайского и российского производства", – отметил эксперт.

Россия модернизировала "Ланцеты"

Как сообщал УНИАН, рашисты применяют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет" ("Изделие-53"). Он может автономно идентифицировать цели.

Эти "птички" начали активно летать с 21 октября. Беспилотник якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. "Изделие-53" пока не используют широко, но военные РФ испытывают беспилотники для массовых синхронизированных ударов.

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