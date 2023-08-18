По мнению американских чиновников, Крым - это "красная линия", которую не пересечет российский президент.

Крым был ключевым объектом в российской военной стратегии с тех пор, как он был завоеван в 1783 году и был основан Севастополь. То, что Крым остался Украине после развала СССР, было недопустимым для действующего президента РФ Владимира Путина, мечтающего о восстановлении этой "империи зла".

Как сообщает Тhe Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с официальными лицами, который просочился в СМИ, заявлял, что Крым является "красной линией", которую Путин не пересечет. В то же время сами американцы не верят, что деоккупация полуострова является реалистичной целью.

Журналисты иностранного издания также разделяют эти сомнения. По их словам, чтобы изолировать Крым, контрнаступление ВСУ должно продвигаться в Мелитополь, Армянск или Скадовск. Это было несколько затруднено после уничтожения россиянами Каховской ГЭС, но, как пишет издание, украинские войска недавно совершили десантные рейды через реку.

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Прежде чем взять Мелитополь, украинским войскам надо еще освободить Токмак, который окружен развитой системой окопов, минных полей и заграждений. Кроме того, РФ держит там группировку в более 90 тысяч военных.

"Что бы ни говорил Путин о защите русскоязычных жителей Луганска и Донецка, его нынешним приоритетом является удержание Крыма. Российские наступательные операции на севере Украины и угрозы наемников "Вагнера" в Беларуси являются диверсией. В центре "Бахмут" не имеет тактического преимущества для обеих сторон. И хотя украинские продвижения, которые непосредственно угрожают Крыму, могут заставить Путина пойти на переговоры, даже это будет лишь тактикой промедления. Пока он удерживает власть, долгосрочные корыстные цели Путина никогда не изменятся", - подытожили в издании.

Освобождение Крыма - последние новости

В конце июля руководитель украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова. Эксперты также разделяют его уверенность.

По данным ГУР, проукраински настроенные люди в Крыму радуются звукам взрывов, поскольку это сигналом о деоккупации.

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