Пути поставок сейчас перегружены, что замедляет и усложняет логистику.

Оккупированный полуостров Крым все больше превращается в остров в логистическом смысле.

"Потому что усложненная и замедленная логистика. Но остаются еще пути, по которым она может будет осуществлена. Но она перегружена на тех путях, потому что для военных нужд используют те же направления, что и для гражданских. То есть, поставки на сам полуостров для мирных жителей тоже осуществляется теми же трассами, которые более или менее могут функционировать. Мы говорим о материковой части. На самом деле мосты пытаются ремонтировать. И тот большой, которым они так гордились, и те поменьше, которые им так нужны", - сказала в эфире телемарафона "Единые новости" руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Оккупанты пытаются организовывать ремонтные бригады, но это происходит очень тяжело, поскольку люди понимают опасность подобных действий. В связи с этим на работу их приходится загонять фактически под дулом автоматов.

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"Если туда уже попали, то это зона достижения оружия Сил обороны. А это значит, что и понтонные переправы, как альтернативные, там тоже не в абсолютной безопасности", - пояснила она.

Руководитель пресс-центра обратила внимание и на последние обстрелы юга. Гуменюк призвала жителей прибрежных населенных пунктов обязательно позаботиться о собственной безопасности и уехать, если есть такая возможность.

Освобождение Крыма

В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова. Эксперты также убеждены, что это время приближается.

По данным ГУР украинские граждане, проукраински настроенные люди в Крыму, которые ждут возвращения законной власти, радуются звукам взрывов, потому что это есть сигналом о деоккупации.

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