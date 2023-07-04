Спокойствие на временно оккупированных украинских территориях будет тогда, когда оккупанты оттуда уберутся.

Украинские граждане, проукраински настроенные люди в Крыму, которые ждут возвращения законной власти, радуются звукам взрывов, потому что это является сигналом о деоккупации.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского марафона.

"Если вести речь о взрывах в Севастополе, то почему жалуются? Украинские граждане, проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается. Больше мы, опять же, не будем комментировать", - сказал Юсов.

Юсов подчеркнул, что спокойствие и отсутствие взрывов на временно оккупированных украинских территориях, в том числе в Крыму, наступят тогда, когда россияне оттуда уйдут прочь: "К тому времени за все происходящее на оккупированных территориях отвечает оккупационная администрация", - подчеркнул Юсов.

Украина не откажется от Крыма, ВСУ нарушили логистику врага

Как сообщал УНИАН вчера, 3 июля, президента Украины Владимир Зеленский сказал, что пока временно оккупированный рф Крым не вернется под контроль Украины - война не закончится.

В интервью американскому телеканалу CNN Зеленский отметил, что его конечная цель - это освобождение Крыма.

На вопрос, существует ли какой-либо сценарий, в соответствии с которым можно установить мир без возвращения Крыма, Зеленский ответил, что тогда это не будет победа.

22 июня российские оккупанты сообщили о повреждение моста Чонгар, который соединяет временно оккупированный Крым с Херсонской областью, они отмечали, что мост был поврежден ударом Вооруженных сил Украины с помощью ракеты Storm Shadow.

В ОК также "Юг" сообщили, что разрушение этого моста нарушило логистику врага и минимизировало его возможности для пополнения ресурсов.

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