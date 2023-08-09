Противник пытался прикрыть Крымский мост дымом, но ему мешал ветер, отметил эксперт.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что украинские воины уже очень скоро будут заходить во временно оккупированный РФ Крым.

Очень хорошие новости насчет Крыма могут появиться еще до начала осени, поделился мнением эксперт в эфире программы "Утро февраля". В то же время он прокомментировал информацию о новых ЧП в Крыму.

"…по дыму - это вопрос, потому что, как только включается тревога, россияне тоже ее включают, они видят, может быть, движение наших летательных аппаратов - и самолетов, и ракет, которые сбрасываются с самолетов, и беспилотников, они могут запускать, есть определенные дымовые завесы, целые машины по производству дымовых завес. И вот они могут прикрывать свои объекты такими дымами… они и Крымский мост пытались прикрыть дымами, но ветер не дает прикрыть", - поделился Свитан.

Эксперт полагает, что "это не тот путь, по которому надо россиянам идти". "…до осени украинские войска будут в Крым заходить, и им (оккупантам - Ред.) нужны будут уже плавательные инструменты, типа акриловых ванн, может быть, тазиков…", - добавил эксперт.

Важные новости Крыма - сегодня это стоит знать

9 августа сообщалось, что на территории полуострова звучали взрывы, появилась информация, что было задымление в районе Севастопольской бухты. Кроме того, по непроверенным сведениям, в Феодосии горел порт. Пособники РФ утверждали, что на полуострове проводились "учения".

Стоит отметить, что Киев решил отказаться от политико-дипломатического пути деоккупации Крыма после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наши воины скоро будут на территории полуострова.

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