Отмечается, что энергетическая война является частью полномасштабной.

Киев продолжает наносить удары по уязвимым местам России, атакуя нефтеперерабатывающие заводы и топливные склады за линией фронта. При этом ВСУ проводят операцию в Курской области Российской Федерации.

Издание Foreign policy пишет, что около 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ были в той или иной степени повреждены в результате ударов Украины. Но Россия продолжает экспортировать огромные объемы нефти и даже изрядное количество природного газа, благодаря чему подпитывает свою военную машину, несмотря на миллионы, потраченные на ремонт поврежденного оборудования.

Точечные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре являются частью битвы за энергоресурсы в долгосрочной энергетической войне, которую страны ведут уже много лет.

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В некотором смысле энергетическая борьба является дополнением к борьбе на поле боя. Способность Украины наносить ущерб российским НПЗ и складам топлива отчасти призвана подорвать логистику российской армии, которая оккупировала территории на юге и востоке Украины. Удар по дорогостоящим объектам в глубине России - это еще и психологическая выгода для Украины.

"Беспилотники могут нанести экономический ущерб на порядок или больше, чем стоимость самих беспилотников, так что да, экономический ущерб и чистая выгода с точки зрения затрат есть. Но нанесенный ущерб кратковременный и относительно легко устранимый", - говорит Сергей Вакуленко, эксперт по энергетике Российско-Евразийского центра Карнеги. "Окажет ли это серьезное влияние на доходы России от продажи нефти? Скорее всего, нет. Беспилотники не могут сделать то, чего не смогли добиться санкции".

По словам Вакуленко, в некоторых случаях нефтяные объекты, которые Украина выбирает в качестве мишеней, могут оказаться не такими уж критическими отметками, какими их представляет Киев. Многие из старых НПЗ на западе России построены для того, чтобы воспользоваться лазейками в экспортной таможне, благодаря которым было выгоднее экспортировать почти непереработанные нефтепродукты низкого качества.

Кроме того, российский природный газ продолжает идти по трубам через Украину в Австрию, Словакию и Италию. Даже захват Украиной насосной станции в Судже не прервал транзит газа.

А еще есть атомные электростанции. С начала войны Россия оккупировала крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. С тех пор МАГАТЭ заявляло об опасениях по поводу безопасности станции. Как только Украина перешла российскую границу, российские СМИ сразу же заявили, что украинские войска стремятся захватить Курскую АЭС для обмена.

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб Дарья Долзикова считает, что Россия и дальше будет нагнетать страх ядерными угрозами, используя Запорожскую и Курскую АЭС.

Атака по нефтебазе в Ростовской области - главные новости

Ночью 18 августа была атакована Ростовская область РФ. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

Источник УНИАН в украинской разведке заявил, что нефтебаза в Ростовской области РФ была атакована дронами ГУР Минобороны. Отмечалось, что эта нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

По состоянию на 22 августа пожар на нефтебазе все еще продолжал бушевать.

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